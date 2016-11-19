Промес попросил тренерский штаб позволить ему сыграть с «Амкаром»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес обратился к тренерскому штабу команды с просьбой разрешить ему принять участие в матче 14-го тура РФПЛ против «Амкара».

Как стало известно вчера, Промес уже занимается в общей группе, а противопоказания к его участию в ближайшей игре отсутствуют. Источник отмечает, что восстановление травмированного футболиста продвигается быстрыми темпами, однако существует риск усугубить повреждение.

Напомним, Промес травмировался в матче отбора на ЧМ-2018 между сборными Голландии и Франции и из-за рецидива этого повреждения пропустил игру 13-го тура РФПЛ против «Томи».

Матч «Спартак» – «Амкар» состоится в воскресенье, 20 ноября. Начало – 17:00 по московскому времени.