Бундеслига. «РБ Лейпицг» вырвал победу у «Байера» и поднялся на первую строчку

В матче 11-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» одолел «Байер» со счетом 3:2. Леверкузенцы дважды выходили вперед усилиями Кевина Кампля и Юлиана Брандта, однако автогол Юлиана Баумгартлингера, мяч Эмиля Форсберга и точный удар Уилла Орбана принесли гостям победу.

После этой встречи «РБ Лейпциг» на три балла опережает идущую второй «Баварию», которая свой матч тура проведет в субботу против дортмундской «Боруссии».

«Байер» с 16 очками остался на восьмой позиции.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 11-й тур

Байер – РБ Лейпциг – 2:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Кампль, 2; 1:1 – Баумгартлингер, 4; 2:1 – Брандт, 45; 2:2 – Форсберг, 67; 2:3 – Орбан, 81.

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