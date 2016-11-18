РФПЛ. ЦСКА оказался сильнее «Арсенала» и поднялся на третью строчку

В матче 14-го тура РФПЛ ЦСКА благодаря точному удару со штрафного Георгия Миланова переиграл «Арсенал» – 1:0.

Эта победа позволила армейцам выйти на третье место с 25 очками. Туляки остались на 14-й позиции с девятью баллами.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Миланов, 20.

Арсенал: Левашов, Ершов, Хагуш, Горбатюк, Беляев, Вергара, Максимов, Бурмистров, Горбатенко, Стеклов, Форбс (Власов, 81).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Натхо, Миланов (Игнашевич, 90+2), Головин, Ионов (Набабкин, 73), Чалов (Траоре, 83).

Предупреждения: Хагуш, 80; Горбатенко, 82 – Щенников, 90+3.

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