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  • РФПЛ. ЦСКА оказался сильнее «Арсенала» и поднялся на третью строчку

РФПЛ. ЦСКА оказался сильнее «Арсенала» и поднялся на третью строчку

18 ноября 2016, 20:54
16

В матче 14-го тура РФПЛ ЦСКА благодаря точному удару со штрафного Георгия Миланова переиграл «Арсенал» – 1:0.

Эта победа позволила армейцам выйти на третье место с 25 очками. Туляки остались на 14-й позиции с девятью баллами.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Миланов, 20.

Арсенал: Левашов, Ершов, Хагуш, Горбатюк, Беляев, Вергара, Максимов, Бурмистров, Горбатенко, Стеклов, Форбс (Власов, 81).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Натхо, Миланов (Игнашевич, 90+2), Головин, Ионов (Набабкин, 73), Чалов (Траоре, 83).

Предупреждения: Хагуш, 80; Горбатенко, 82 – Щенников, 90+3.

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА
Комментарии (16)
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acer2003
1479491842
А,Игнашевич на 90+2 зачем выходил ?
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cska-62
1479492333
Претензий к качеству игры команд в данном матче быть просто не может. Кто допустил, чтобы клубы РФПЛ играли на самом настоящем картофельном поле? Пусть даже и урожай с него, похоже, и убрали... Да на таких убитых полях в 80-ые годы заводские команды в первенствах Москвы не играли? Если играли в Тульской области, то на том уровне бы и оставались! Ужас! Ведь кочки ещё и подмёрзли с морозцем. Просто счастье, что никто сегодня серьёзную травму не получил... Не лучшие условия для подготовки перед ответственным матчем во вторник с "Байером". Благо на Песчаной хоть поле пока отличное.
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Небесная
1479498352
надолго ли поднялся?
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super.zenitchik
1479504017
Аутсайдер еще им по силам. Пока.
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нейтральныйкакникто
1479504607
Слабоватоя игра для клуба, претендующего на чемпионство .
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VVM1964
1479541907
" Эта победа позволила армейцам выйти на третье место " - НАДОЛГО ЛИ ?
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R015RK
1479555928
Верю в ЦСКА. Чалов молодец, в скором времени будет штамповать плюхи спартачам и зениту. Правда если Слуцкий даст возможность играть.
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