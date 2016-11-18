Гвардиола: «Я тоже пил, находясь в расположении сборной»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию вокруг Уэйна Руни, который был замечен пьяным после победы сборной Англии над командой Шотландии в матче отбора на ЧМ-2018.

«Во время своей карьеры я был игроком сборной и иногда тоже пил. Мне повезло, что не было никаких фотографий. Вы тоже бывали пьяными. Я был ответственным за свои поступки, вы ответственны, Уэйн – тоже.

Все мы люди, все – достаточно взрослые, чтобы отвечать за себя. Но это личная жизнь. Нужно полностью уважать жизнь других. Я не люблю давать комментарии о своей личной жизни и жизнь других людей тоже не буду комментировать», – сказал Гвардиола.