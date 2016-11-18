Лепехин: «Напрашивается вывод об отсутствии мотивации у игроков «Зенита»

Экс-защитник «Зенита» Константин Лепехин уверен, что неудачи команды из Санкт-Петербурга в этом сезоне связаны с уходом Халка, а также с недостаточной мотивацией игроков сине-бело-голубых.

«Беспокоит только одно – отсутствие мотивации у футболистов. Эта проблема пошла со времен Виллаш-Боаша, когда результат делал Халк. Партнеры бразильца уверовали в свое мастерство и хотят побеждать, спустя рукава. Это неприемлемо. Каждый должен выполнять свою работу – лучше или хуже, зависит от уровня сопротивления и состояния на данный момент, – но выкладываться на поле необходимо без остатка и не ждать, что кто-то за них решит эпизод и исход игры в целом.

Это визуальное ощущение. Я понимаю, что все футболисты «Зенита» имеют достаточно высокий уровень индивидуального мастерства – по крайней мере, внутри нашего чемпионата. Однако когда я вижу, что какая-то команда обыгрывает «Зенит», я начинаю задавать себе вопрос: чего не хватает? Вспомните кубковое поражение от «Анжи» – махачкалинская команда крупно и по делу обыграла основной состав «Зенита»! Из этой же серии неудача в Грозном.

Стало быть, если уровень футболистов «Зенита» на бумаге выше уровня соперников, напрашивается вывод об отсутствии мотивации. Никто же не поспорит с тем, что по отдельности каждый игрок «Зенита» превосходит каждого игрока «Терека», правда? Это очевидно не только для нас с вами, но и для футболистов чеченской команды. Вот откуда у них запредельный настрой в играх с «Зенитом», – рассказал Лепехин.

После 13 туров «Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы Премьер-лиги, отставая от идущего первым «Спартака» на три очка.