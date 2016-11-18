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  • Лепехин: «Напрашивается вывод об отсутствии мотивации у игроков «Зенита»

Лепехин: «Напрашивается вывод об отсутствии мотивации у игроков «Зенита»

18 ноября 2016, 10:39
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Экс-защитник «Зенита» Константин Лепехин уверен, что неудачи команды из Санкт-Петербурга в этом сезоне связаны с уходом Халка, а также с недостаточной мотивацией игроков сине-бело-голубых.

«Беспокоит только одно – отсутствие мотивации у футболистов. Эта проблема пошла со времен Виллаш-Боаша, когда результат делал Халк. Партнеры бразильца уверовали в свое мастерство и хотят побеждать, спустя рукава. Это неприемлемо. Каждый должен выполнять свою работу – лучше или хуже, зависит от уровня сопротивления и состояния на данный момент, – но выкладываться на поле необходимо без остатка и не ждать, что кто-то за них решит эпизод и исход игры в целом.

Это визуальное ощущение. Я понимаю, что все футболисты «Зенита» имеют достаточно высокий уровень индивидуального мастерства – по крайней мере, внутри нашего чемпионата. Однако когда я вижу, что какая-то команда обыгрывает «Зенит», я начинаю задавать себе вопрос: чего не хватает? Вспомните кубковое поражение от «Анжи» – махачкалинская команда крупно и по делу обыграла основной состав «Зенита»! Из этой же серии неудача в Грозном.

Стало быть, если уровень футболистов «Зенита» на бумаге выше уровня соперников, напрашивается вывод об отсутствии мотивации. Никто же не поспорит с тем, что по отдельности каждый игрок «Зенита» превосходит каждого игрока «Терека», правда? Это очевидно не только для нас с вами, но и для футболистов чеченской команды. Вот откуда у них запредельный настрой в играх с «Зенитом», – рассказал Лепехин.

После 13 туров «Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы Премьер-лиги, отставая от идущего первым «Спартака» на три очка.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (3)
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zenit888
1479459081
Гнать из команды иносранцев , Кокорина , сократить неадекватные зарплаты. Сделать ставку на доморощенных ребят, воспитывать в них патриотизм и любовь к Родине, уважение к собственному народу, болельщикам , и через несколько лет будет результат. Непонятно зачем Зениту нужны игроки, которые в принципе не обладают обработкой мяча, не играют в касание, не видят поле и партнера, идут в обводку, глядя себе под ноги, на удар соперника поворачиваются к мячу задом, если и бьют издали, то только по воробьям, проявляют полное безразличие и равнодушие. Когда такие бездарности играют за Зенит, наступает полное разочарование и безъисходность. Приходят мысли о том, что это происходит целенаправленно, для разрушения коллектива.
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super.zenitchik
1479484365
Вспоминается Лепехин. Играла какая-то серость в защите, когда Зенит в пердиве обитался.
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