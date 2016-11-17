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Рахимов не исключил своего ухода из «Терека»

17 ноября 2016, 13:25
9

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов отметил, что может покинуть клуб. Как признался специалист, по состоянию здоровья он не в полной мере выполняет свои обязанности в команде.

«Я и сейчас не могу на 100 процентов руководить командой. Последнее обследование показало, что лечение займет еще около шести месяцев. Есть осложнения. Проблема с суставами? И это тоже. Обхожусь обезболивающими.

Мне приходится принимать таблетки каждый день. Была вероятность, что покину клуб из-за состояния здоровья. И такая вероятность не исключается», – заявил Рахимов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Рахимов Рашид
Комментарии (9)
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Obojaemiy
1479381390
рак что ли?
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Эрк
1479382463
Очень жаль... самобытный и темпераментный специалист, сильный мотиватор... дай Бог ему здоровья...
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x-x-x-x-x
1479382697
здоровья тебе Рашид!!!! надо заранее договориться с Олегом Кононовым. пока он свободен. и очень хороший специалист
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alexis02lion
1479385871
Жаль, но лучше здоровьем заняться, а то с таким напряжением лечиться точно долго придётся. Так что наверно пора искать преемника, а вылечится можно обратно в систему клуба взять.
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ДЖУZ
1479392969
здоровье вещь серьёзное, вначале сезона 3 игры руководил Ледяхов видимо так и не оправился Рашид
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edw7777
1479399087
Рашидик, поправляйся. Уходи и лечись. Уважаем, будем ждать!
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_peretrukhin8
1479441914
Всё пипец Тереку(!
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