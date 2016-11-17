Рахимов не исключил своего ухода из «Терека»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов отметил, что может покинуть клуб. Как признался специалист, по состоянию здоровья он не в полной мере выполняет свои обязанности в команде.

«Я и сейчас не могу на 100 процентов руководить командой. Последнее обследование показало, что лечение займет еще около шести месяцев. Есть осложнения. Проблема с суставами? И это тоже. Обхожусь обезболивающими.

Мне приходится принимать таблетки каждый день. Была вероятность, что покину клуб из-за состояния здоровья. И такая вероятность не исключается», – заявил Рахимов.