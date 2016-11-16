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  • Мутко не связывает задержание Оганесяна со строительством «Крестовского»

Мутко не связывает задержание Оганесяна со строительством «Крестовского»

16 ноября 2016, 11:08
8

Президент РФС Виталий Мутко уверен, что задержание экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна по делу о махинациях при строительстве стадиона «Крестовский» не имеет отношения к строительству объекта.

«Там несколько уголовных дел идут. Никакого отношения к строительству они не имеют. Там и при смене подрядчика, субподрядчика... Инициируются дела. Надеюсь, они никак не повлияют на строительство и сдачу объекта. Там много нюансов. Очень длительная стройка, несколько раз менялся подрядчик. В настоящее время и подрядчик есть, и проект в экспертизе, проходят окончательные корректировки. А эти дела – некое прошлое, которое не имеет значения», – сказал Мутко.

Напомним, ранее стало известно, что Оганесян задержан в Москве по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ИК «Трансстрой» с акционерным обществом «ТДМ» договора по поставке видеотабло стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Мутко Виталий
Комментарии (8)
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Nikita Suarez
1479286931
Пффф..придурок! Не имеет значения значит?как бы связи с тобой не нашли..муДОк
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zenitforever2015
1479288698
Ну и му....!
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OldenVad
1479291242
Суд связывает, а Мудко развязывает )))
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alp
1479292056
"задержание экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна по делу о махинациях при строительстве стадиона «Крестовский» не имеет отношения к строительству объекта." -походу, мутко это лайт версия кличко
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vladimir-7
1479292086
Всё хорошо, всё хорошо! Думаю началось. Следующий губернатор и К, а затем Мудко. Зона готова их принять!
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семёнычев
1479292381
Тофик совсем неуиноуный)))) Мутко уже успел сказать, что всё теперь там у него под контролем, а тут другие контролёры лезут, как тараканы...
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vladimir-7
1479303178
Мудко смешал всё в одно, а видеотабло Оганесян должен был поставить кому?
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Svinka Pepa
1479306182
Его задержали за курение в неположенном месте
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