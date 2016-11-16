Мутко не связывает задержание Оганесяна со строительством «Крестовского»

Президент РФС Виталий Мутко уверен, что задержание экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна по делу о махинациях при строительстве стадиона «Крестовский» не имеет отношения к строительству объекта.

«Там несколько уголовных дел идут. Никакого отношения к строительству они не имеют. Там и при смене подрядчика, субподрядчика... Инициируются дела. Надеюсь, они никак не повлияют на строительство и сдачу объекта. Там много нюансов. Очень длительная стройка, несколько раз менялся подрядчик. В настоящее время и подрядчик есть, и проект в экспертизе, проходят окончательные корректировки. А эти дела – некое прошлое, которое не имеет значения», – сказал Мутко.

Напомним, ранее стало известно, что Оганесян задержан в Москве по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ИК «Трансстрой» с акционерным обществом «ТДМ» договора по поставке видеотабло стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.