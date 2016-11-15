Каррера: «Не ожидал, что «Спартак» будет лидировать. Но я не привык витать в облаках»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что для него стало неожиданностью то, как его карьера развивается в России.

«Не кажется ли, что все, что с мной происходит, похоже на сон? Сон не сон, но, конечно, еще в начале этого года я не мог представить себе, что жизнь повернется так круто! Не буду лукавить: подобного развития событий я никак не ожидал – ни того, что вот так неожиданно стану главным тренером «Спартака», ни того, что мы будем лидировать в чемпионате России. Но сегодня это ведь не сон, а явь! При этом я привык прочно стоять на ногах, а не витать в облаках.

Да, мы пока на первом месте, но вся борьба еще впереди. Самый главный матч – следующий. А следующий – против «Амкара». И у меня и в мыслях нет расслабляться и почивать на лаврах. Наоборот, нам всем надо вкалывать еще больше! Конечно, хочется выиграть чемпионат России, но надо побольше делать и поменьше говорить на эту тему.

Пока я русским не владею. Знаю отдельные слова и выражения, но не более того. Так что не очень хорошо представляю себе, что пишут и говорят про «Спартак» и про меня лично. Но вот как раз сейчас собираюсь начать брать уроки русского языка. Мне хотелось бы его изучить, потому что это помогло бы мне и в работе, и в быту», – заявил Каррера.