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  • Каррера: «Не ожидал, что «Спартак» будет лидировать. Но я не привык витать в облаках»

Каррера: «Не ожидал, что «Спартак» будет лидировать. Но я не привык витать в облаках»

15 ноября 2016, 13:14
27

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что для него стало неожиданностью то, как его карьера развивается в России.

«Не кажется ли, что все, что с мной происходит, похоже на сон? Сон не сон, но, конечно, еще в начале этого года я не мог представить себе, что жизнь повернется так круто! Не буду лукавить: подобного развития событий я никак не ожидал – ни того, что вот так неожиданно стану главным тренером «Спартака», ни того, что мы будем лидировать в чемпионате России. Но сегодня это ведь не сон, а явь! При этом я привык прочно стоять на ногах, а не витать в облаках.

Да, мы пока на первом месте, но вся борьба еще впереди. Самый главный матч – следующий. А следующий – против «Амкара». И у меня и в мыслях нет расслабляться и почивать на лаврах. Наоборот, нам всем надо вкалывать еще больше! Конечно, хочется выиграть чемпионат России, но надо побольше делать и поменьше говорить на эту тему.

Пока я русским не владею. Знаю отдельные слова и выражения, но не более того. Так что не очень хорошо представляю себе, что пишут и говорят про «Спартак» и про меня лично. Но вот как раз сейчас собираюсь начать брать уроки русского языка. Мне хотелось бы его изучить, потому что это помогло бы мне и в работе, и в быту», – заявил Каррера.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (27)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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OldenVad
1479205799
Удачи в работе!
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ajoq
1479206474
"Конечно, хочется выиграть чемпионат России, но надо побольше делать и поменьше говорить на эту тему." - золотые слова
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ilichkadr
1479208642
А Каррера молодца, прагматичен, таким сопутствует удача. Трезвый взгляд на сегодняшние реалии дает основания полагать, что Массимо приехал в Россию работать, а не отрабатывать свой контракт.
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ivanthebest
1479208985
Красавчик Массимо! Так держать! Если такой крутой поворот произошёл в жизни, значит это всё далеко не случайно, и ты заслуживаешь этого.
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dimid
1479209400
Массимо, твоя работа даёт результат и Спартак сейчас заслуженно лидирует, так держать!
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VerSaR
1479210132
Каррера пока радует подходом и здравомыслием, главное, чтобы игроки не стали считать себя победителями раньше времени.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1479210912
Ну посмотрим что в будущем случится Как он правильно отметил ещё все борьба впереди
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Мясной Упырь
1479212831
Выиграет чемп
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Спартак Мишулин
1479218054
Каррера молодец. Главное, чтобы, действительно, игроки не витали в облаках после столь удачного первого круга.
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gencha19
1479218728
Скоро сон кончится и поедет он в солнечную Италию.
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