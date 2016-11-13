Зинченко: «Договорились с Гвардиолой, что летом я вернусь в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, на правах аренды выступающий за ПСВ, рассказал о своих дальнейших карьерных планах. Как заявил футболист, он намерен вернуться в английский клуб по окончании сезона и попытается в нем закрепиться.

«Была цель остаться в «Манчестер Сити». Узнал, что отдают в аренду в ПСВ только после китайского турне. Тогда Гвардиола вызвал к себе. Мы и до этого тоже говорили, но все это было по игре. Он спросил, чего я хочу. Я ответил, что хочу остаться в команде. Пеп сказал, что для меня будет лучше уйти в такую команду, как ПСВ, ведь это коллектив, который играет в Лиге чемпионов.

Он сказал: «Ты можешь остаться здесь, но я думаю, ты больше пяти-семи игр за сезон не сыграешь, ведь в команде большая конкуренция». Конечно, я не обрадовался, ведь цели были самые высокие. Но считаю, что переход в ПСВ – это шаг вперед, ведь эта команда с историей. Топ-команда, я считаю. Но «Сити» – это «Сити». 17 полей на базе. О чем можно говорить?.

Мы с Гвардиолой договорились, что через сезон я вернусь в команду. Естественно, сейчас все зависит от меня», – сказал Зинченко.