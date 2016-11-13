ФНЛ. «Спартак-2» добился победы над «Факелом»

В матче 22-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» на своем поле одержал минимальную победу над «Факелом» со счетом 1:0. Судьбу встречи решил единственный гол Ивана Дранникова, забитый в свои ворота.

Таким образом, после этой победы «Спартак-2» заработал 33 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Факел» же с 36-ю баллами в активе сохранил за собой третью строчку.

Первенство ФНЛ. 22-й тур

Спартак-2 (Москва) – Факел (Воронеж) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Дранников, 44 (в свои ворота).

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