Гончаренко: «Главное, что в игре с ЦСКА мы получили практику перед матчем РФПЛ»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко высказал свое мнение о победе над ЦСКА (1:0) в контрольном поединке. Специалист подчеркнул, что главным в этом матче было получение игровой практики накануне встречи 14-го тура РФПЛ.

«Было ощущение, будто играем дома. Главное, что получили практику перед матчем Премьер-лиги. В целом, неплохо выходили из обороны в атаку, моментами нравилась и игра в обороне. Но нужно учитывать специфику мяча – на таком поле он был как пластмассовый.

Да, победа всегда приятна, особенно для мотивации, но главное было получить практику. Месть ли это за поражение в чемпионате? Конечно нет, даже не стоит говорить о подобном»,– сказал Гончаренко.