Слуцкий: «В матче с «Уфой» ЦСКА попробовал игру в два форварда»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного поединка против «Уфы» (0:1). По словам специалиста, результат не стоял во главе угла в данной встрече.

«На сегодняшнем матче основной задачей было получить двигательную практику, результат для нас не был главным. Большой простой – не всегда хорошо, поэтому лучше получать практику в игровых условиях. Понятно, что погода сегодня была не самая лучшая, но, тем не менее, я считаю, что спарринг у нас получился достойным и полезным.

Сегодня мы попробовали игру в двух нападающих, руководствуясь текущей кадровой ситуацией. У нас всего сегодня было 11 игроков», – сказал Слуцкий.