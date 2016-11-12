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  • Слуцкий: «В матче с «Уфой» ЦСКА попробовал игру в два форварда»

Слуцкий: «В матче с «Уфой» ЦСКА попробовал игру в два форварда»

12 ноября 2016, 13:56
10

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного поединка против «Уфы» (0:1). По словам специалиста, результат не стоял во главе угла в данной встрече.

«На сегодняшнем матче основной задачей было получить двигательную практику, результат для нас не был главным. Большой простой – не всегда хорошо, поэтому лучше получать практику в игровых условиях. Понятно, что погода сегодня была не самая лучшая, но, тем не менее, я считаю, что спарринг у нас получился достойным и полезным.

Сегодня мы попробовали игру в двух нападающих, руководствуясь текущей кадровой ситуацией. У нас всего сегодня было 11 игроков», – сказал Слуцкий.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
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nikita08
1478948503
насчет результата Бегемот свистит.
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Mi6
1478948773
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Cant Stop
1478949184
теперь 2-х форвардов на поле не увидим ближайший сезон?
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turist82
1478950059
...и что то не особо получилось гляжу
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yorgenbarenz
1478951884
11 человек было под рукой? На жалость давишь?А с дубля не судьба взять игроков и попробовать их с Уфой,раз счёт не играет роли?Гнать эту чуму надо с команды! Он,со своим очкожимством,совсем разучился думать. Скоро под себя ходить начнёт!
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DIDI 23
1478952328
Попробовал, теперь можно так играть против Баера.
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vladimir-7
1478956811
Ну и каков результат игры в два нападающих? Ведь счёт 1:0 в пользу Уфы.
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Zeff
1478964915
Теперь надо в три попробовать.
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SpЕcUsIc
1479020216
Как я и сказал эти форварды ни о чем!!!
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super.zenitchik
1479022173
А когда для случки результат был главным? Окунулся в бидон помоев, вытерся, и дальше поехал, до следующего бидона.
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