Каррера: «Учу русский язык, но надеюсь вернуться в «Ювентус»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как стал наставником красно-белых, а также признался, что мечтает вернуться в «Ювентус».

«Я решил стать тренером «Спартака» на два дня, и даже не думал о своем будущем, но меня попросили остаться.

В России очень холодно, а играть тяжело. Я учу русский язык, но однажды надеюсь вернуться в «Ювентус», ведь моя кожа состоит из черно-белых цветов», – сказал Каррера.

Напомним, что под руководством итальянского специалиста «Спартак» лидирует в РФПЛ после 13-ти туров.