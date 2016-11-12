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  • Каррера: «Учу русский язык, но надеюсь вернуться в «Ювентус»

Каррера: «Учу русский язык, но надеюсь вернуться в «Ювентус»

12 ноября 2016, 11:29
16

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как стал наставником красно-белых, а также признался, что мечтает вернуться в «Ювентус».

«Я решил стать тренером «Спартака» на два дня, и даже не думал о своем будущем, но меня попросили остаться.

В России очень холодно, а играть тяжело. Я учу русский язык, но однажды надеюсь вернуться в «Ювентус», ведь моя кожа состоит из черно-белых цветов», – сказал Каррера.

Напомним, что под руководством итальянского специалиста «Спартак» лидирует в РФПЛ после 13-ти туров.

Источник: Tuttomercatoweb
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Спартак Каррера Массимо
Комментарии (16)
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marslond
1478940142
Хороший тренер на два дня. К чемпионству может привести)))
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filosof sparty
1478941982
Ничего Массимо, скоро твоя кровь станет нормальной- с красными и белыми тельцами!)))
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vladimir-7
1478943096
Зачем учить русский, если мечтаешь уехать в Ювентус?
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Каратель помойников
1478944667
бля опять жёлтые журналюги всё перевернули,ох и сволочной народишко эти ....опять чей то заказ отрабатывают
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Diesel133
1478944875
Сапогова с собой взять не забудь))
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bafor
1478945567
"В России очень холодно, а играть тяжело". Крендели! Причем тут "А"? Жертвы ЕГЭ. "И" должно было быть. И правильно Каррера сказал, что нехрен в футбол играть зимой.
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roman230582
1478947222
О ЮВЕ пока рано думать в качестве главного тренера, а в середняк серии А могут позвать
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Тазит
1478947672
Если он учит язык Пушкина и Лермонтова, то ему не с кем будет на нем общаться, а если "современный русский язык", то пора бы уже знать... что там учить? Три слова и производные от них...
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BoltCX
1478949205
Э! А как же таинство русской души, медведь, балалайка и водка?? Оставайся с нами!
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1478954936
РОССИЯ ТЕБЕ ДАЛА ШАНС СДЕЛАТЬ ИМЯ.....ВПЕРЁД....А ТО СНОВА БУДЕШЬ ПОМОЩНИКОМ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА В ЮВЕНТУСЕ
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