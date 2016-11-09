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Юран за возврат к системе «весна-осень»

9 ноября 2016, 07:05
10

Бывший игрок сборной России Сергей Юран призвал вернуться в чемпионате России к системе «весна-осень».

«Я изначально выступал против перехода нашего первенства на систему «осень–весна». Посмотрите, на каких полях приходится играть футболистам и при каких погодных условиях... Это ненормально.

Российский футбол теряет зрелищность. Команды вынуждены подстраиваться под эти условия и, соответственно, показывают менее яркий и динамичный футбол. Это и футболом-то назвать сложно – какой-то антифутбол. Надеюсь, что в ближайшее время наши руководители все-таки поймут, что правильным шагом было бы вернуться к системе «весна–осень».

Заметьте, что именно при этой системе наши клубы добивались серьезных успехов на международной арене, ЦСКА и «Зенит» становились обладателями Кубка УЕФА. Хорошо проявляла себя и национальная команда – третье место на Евро-2008. Это все было не просто так», – считает Юран.

Напомним, что система «осень-весна» действует в российском чемпионате с декабря 2010 года.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Юран Сергей
Комментарии (10)
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Zeff
1478671730
А что ему за дело. Неужели этому неучу, ещё кто то доверит, хоть какую команду тренировать?
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айор балдёжник
1478671953
хрен знает что лучше...
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vladimir-7
1478673750
Верно, необходимо срочно переходить на старую систему "весна-осень". Можно сократить количество команд в РФПЛ на две и оставить 14 команд.
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kotmyshka
1478684231
От перемены мест слагаемых сумма не меняется...
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APchelov
1478686441
Летний чемпионат, конечно, смотрится лучше, на одном дыхании. Но решающие осенние матчи на фоне еврокубков - это минус. А по весне нас в Европе уже нету, и все играют в равных условиях
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Виталич
1478689944
правильно говорит..молодец!
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Garrincha58
1478701738
тупой был как игрок такой же стал и тренер везде где не начнет тут же его тЮРАНут и он еще дает советы как и где играть
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ljrljr0505
1478702267
весна-осень, осень - весна... без разницы. Начинайте на 15-20 дней раньше и заканчивайте тоже раньше. и Потом не от этого зависит, а от инфраструктуры и таких "мелочей" как обогрев трибун, полей, закрытых крыш и прочее, прочее... Так, например, у Галицкого в Краснодаре. Т ам все равно когда играть. Погода всегда будет хорошая (я имею ввиду на стадионе)
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