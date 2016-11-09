Хонда может перейти в клуб Виллаш-Боаша и Халка

«Шанхай СИПГ» интересуется полузащитником «Милана» Кейсуке Хондой.

Сообщается, что китайский клуб может приобрести японца в зимнее трансферное окно. «Милан», вероятно, будет готов расстаться с игроком, который не входит в планы Винченцо Монтеллы и появился на поле всего трижды в нынешнем сезоне, сыграв в общей сложности 80 минут. Контракт Хонды с миланцами рассчитан до лета 2017 года.

Напомним, за «Шанхай СИПГ» выступает Халк, а возглавляет команду недавно назначенный Андре Виллаш-Боаш.