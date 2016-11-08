«Барселона» намерена добиться отмены желтой карточки Месси в матче против «Севильи»

Руководство «Барселоны» намерено добиться отмены желтой карточки, показанной нападающему каталонского клуба Лионелю Месси в матче 11-го тура Примеры против «Севильи» (2:1). Напомним, аргентинский форвард был предупрежден за задержку времени, когда на 83-й минуте игры в борьбе с соперником потерял бутсу и затем долго ее надевал.

В нынешнем сезоне Месси провел за «Барселону» в Примере девять матчей, в которых забил восемь голов и сделал три голевые передачи. Кроме того, 29-летний аргентинец получил три желтые карточки.