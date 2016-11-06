Страндберг, Ионов и Тошич – в атаке ЦСКА на матч против «Амкара»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Амкара», в которых команды начнут матч 13-го тура РФПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Натхо, Ионов, Тошич, Головин, Страндберг.

Запасные: Чепчугов, Набабкин, В. Березуцкий, Хосонов, Чалов, Траоре.

«Амкар»: Селихов, Занев, Джикия, Милькович, Идову, Гол, Конде, Баланович, Костюков, Комолов, Бодул.

Запасные: Хомич, Будаков, Зайцев, Черенчиков, Гиголаев, Хурцидзе, Шаваев, Йовичич, Огуде, Прокофьев, Салугин, Шиндер.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «ПФК ЦСКА» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного матча.