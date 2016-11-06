Ерохин, Полоз и Азмун – в атаке «Ростова» на игру с тульским «Арсеналом»

Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура РФПЛ между «Ростовом» и тульским «Арсеналом».

«Ростов»: Джанаев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

Запасные: Медведев, Гошев, Терентьев, Эзатолахи, Гуйе, Препелицэ, Григорьев, Думбия, Байрамян.

«Арсенал»: Левашов, Вергара, Беляев, Хагуш, Ершов, Форбс, Горбатюк, Стеклов, Горбатенко, Бурмистров, Максимов.

Запасные: Березин, Фильцов, Айдов, Власов, Берхамов, Рыжков, Денисов, Фримпонг, Шешуков, Мухаметшин, Аппаев.

Напомним, что встреча состоится сегодня на стадионе «Олимп-2». Начало – в 17:00 по московскому времени.