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    Исмаэль назначен на пост главного тренера «Вольфсбурга»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Вольфсбурга» Валерьен Исмаэль стал полноценным наставником немецкого клуба. Напомним, 41-летний специалист, ранее тренировавший молодежную команду «волков», занял данную должность после увольнения Дитера Хекинга в середине октября. С клубом француз провел в Бундеслиге четыре матча, два из которых выиграл.

    Ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Вольфсбурга» претендует бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который недавно возглавил китайский «Шанхай СИПГ».

    Источник: ФК «Вольфсбург»

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    06.11.2016 14:37
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