Бубнов: «Терек» любит играть с фаворитами на своем поле. В матче против «Зенита» ставлю на него»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Зенитом». По мнению специалиста, грозненский клуб одержит победу со счетом 2:1. Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

«У «Зенита» много потерь, плотный график матчей, количество пропущенных мячей не сократилось (в отличие от забитых). «Терек» же идет вверху таблицы, любит играть с фаворитами на своем поле и целенаправленно готовился к этой встрече. У грозненцев есть шанс закрепиться в верхней части таблицы: рискну, поставив на команду Рахимова», – сказал Бубнов.