Конте: «Для уверенности важно быть на вершине таблицы»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча 11-го тура АПЛ против «Эвертона» (5:0), победа в котором вывела лондонцев на первое место в таблице.

«Прекрасная игра, отличное выступление. Игроки заслужили это, ведь они показали самоотдачу и очень тяжело работали.

Отличный матч для Куртуа, потому что раньше мы пропускали два–три гола, но сейчас ситуация изменилась. Защита более сбалансирована, мы создаем моменты и забиваем голы.

Для уверенности важно быть на вершине таблицы. Мы должны продолжать, а матч с «Эвертоном» теперь в прошлом», – сказал Конте.