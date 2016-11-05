Гаджиев: «Задачу на сезон ставят болельщики, а не «Амкар»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев накануне завтрашнего матча 13-го тура РФПЛ с ЦСКА отметил, что команда не забивает себе голову постановкой задач на сезон. По словам специалиста, единственная цель сейчас – это повышение уровня игроков и команды в целом. Встреча состоится в воскресенье, шестого ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени. На данный момент пермяки располагаются на шестом месте в турнирной таблице с 20-ю очками, отставая от идущих третьими армейцев на один балл.

«Задачи на сезон – это вопрос надуманный. Это у болельщиков такой расклад может быть, у нас он иной, мы трезво смотрим на ситуацию. Матчи с лидерами – ЦСКА, «Спартаком» – нам только предстоят, это будут тяжелые игры. Говорить что-то, забивать себе голову задачами – мы этим не занимаемся. С руководством эту тему не обсуждаем. Они нас понимают. Мы нацелены на повышение уровня – как индивидуального уровня игроков, так и командного.

Летом «Амкар» покинули четыре игрока «основы», мы взяли других – тех, кто не играл ранее в основных составах команд РФПЛ. Нужно же время, чтобы сыграться и наладить взаимосвязи», – сказал Гаджиев.