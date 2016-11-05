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  • Бышовец: «Слуцкому нужно дать доработать в ЦСКА до конца года»

Бышовец: «Слуцкому нужно дать доработать в ЦСКА до конца года»

5 ноября 2016, 10:06
12

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец выразил мнение, что руководству ЦСКА необходимо оставить главного тренера армейцев Леонида Слуцкого как минимум до зимы.

— Как считаете, в золотой спор «Спартака» и «Зенита» еще может кто-то вмешаться?

— Помимо двух лидеров в гонку за чемпионство может включиться «Краснодар», у которого есть все возможности для этого. Что же касается ЦСКА, то реанимировать команду будет сложно. Ведь и обстановка в армейском коллективе сейчас наверняка напряженная. Многое будет зависеть от руководства главного тренера, от их умения находить решения, притом не всегда приятные. Это, правда, не значит, что армейцам сейчас нужно отказаться от услуг Леонида Слуцкого. На мой взгляд, нужно дать ему доработать до конца года и уже зимой решать, нужен ли ЦСКА этот тренер. Правда, если сейчас армейцы будут побеждать в чемпионате России, это поможет и добиться уверенности, и реабилитироваться за неудачную игру в Монако.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Бышовец Анатолий
Комментарии (12)
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turist82
1478330002
Причем тут тренер? Если игроков нет!!! Я - мясной но слово в защиту Слуцкого скажу! В футболе тренера ругать. это как повару сказать, чтоб из поленьев и камней - сварил нам щей! Дайте ему нормальных нападающих пару, и трех нормальных защитников(двух основных и запасного) и все...оживет ЦСКА и заиграет. и даже Конифей пусть в воротах стоит..не его вина что его в упор расстреливают
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pegas1276
1478330818
ЦСКА - ЧЕМПИОН ...
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VIPded
1478331574
Слуцкому команду усилить и всё наладится!
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Алексей Гозиас
1478336186
Полностью согласен с мнением. Пару игроков и все будет хорошо
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Алексей Гозиас
1478336225
ЦСКА ЧЕМПИОН
Ответить
pegas1276
1478338003
ну началось, аж -3... сто пудов мясные, сосите морковку (если есть что...) у потного федуна ...
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Mi6
1478340278
Так слуц и до ФНЛ доведёт
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vladimir-7
1478353234
Бышовец напоминает о себе, но в ЦСКА ему нет места, там СЛУЦКИЙ и надолго!
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Nerlinger
1478354545
А помом куда его?
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