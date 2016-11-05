Бышовец: «Слуцкому нужно дать доработать в ЦСКА до конца года»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец выразил мнение, что руководству ЦСКА необходимо оставить главного тренера армейцев Леонида Слуцкого как минимум до зимы.

— Как считаете, в золотой спор «Спартака» и «Зенита» еще может кто-то вмешаться?

— Помимо двух лидеров в гонку за чемпионство может включиться «Краснодар», у которого есть все возможности для этого. Что же касается ЦСКА, то реанимировать команду будет сложно. Ведь и обстановка в армейском коллективе сейчас наверняка напряженная. Многое будет зависеть от руководства главного тренера, от их умения находить решения, притом не всегда приятные. Это, правда, не значит, что армейцам сейчас нужно отказаться от услуг Леонида Слуцкого. На мой взгляд, нужно дать ему доработать до конца года и уже зимой решать, нужен ли ЦСКА этот тренер. Правда, если сейчас армейцы будут побеждать в чемпионате России, это поможет и добиться уверенности, и реабилитироваться за неудачную игру в Монако.