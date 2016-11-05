Матч «Луч-Энергия» – «Кубань» отложен из-за снегопада

Поединок 20-го тура ФНЛ «Луч-Энергия» – «Кубань» отложен на более позднее время из-за снегопада. Встреча, которая должна была начаться в 9 часов, перенесена ориентировочно на 12:00 по московскому времени.
«Сейчас все силы брошены на расчистку натурального поля местного стадиона «Динамо». Администрация арены и футбольного клуба «Луч-Энергия» рассчитывают завершить ее до полудня по московскому времени, после чего главный арбитр и делегат матча должны будут принять решение о пригодности газона для проведения игры», — говорится в сообщении на официальном сайте «Кубани».
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Источник: ФК «Кубань»