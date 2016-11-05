Бубнов: «Отставка Слуцкого вряд ли поможет ЦСКА – игроки-то останутся все те же»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов не считает, что в проблемах ЦСКА виноват главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.

«Мир сейчас разделился на два лагеря — одни выступают за немедленную отставку главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, другие хотят и дальше видеть его на посту. Все проблемы армейцев сейчас из-за отсутствия ресурсов. Смена тренера вряд ли поможет — игроки-то все те же останутся. Скорее следует говорить о стратегическом просчете: после отъезда в Англию Ахмеда Мусы не осталось в команде нормального нападающего. Траоре и Страндберг не вытягивают, а Панченко отдали в «Динамо», о чем наверняка жалеют — сейчас бы он точно пригодился. Что касается молодежи, то, наверное, она пока не готова играть на высоком уровне — матч с «Енисеем» на Кубок это показал.

Так что ничего не остается, как ждать выздоровления травмированного Дзагоева и возвращения Еременко. Возможно, какое-то усиление придет зимой, свежая кровь очень важна ЦСКА. Сейчас же нужно постараться не отпустить далеко «Спартак» и «Зенит», чтобы сохранить какие-то шансы на попадание в Лигу чемпионов. Пока же мы видим, что даже в игре с «Монако» команда не состоятельна», – сказал Бубнов.