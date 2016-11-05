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  • Бубнов: «Отставка Слуцкого вряд ли поможет ЦСКА – игроки-то останутся все те же»

Бубнов: «Отставка Слуцкого вряд ли поможет ЦСКА – игроки-то останутся все те же»

5 ноября 2016, 07:07
21

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов не считает, что в проблемах ЦСКА виноват главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.

«Мир сейчас разделился на два лагеря — одни выступают за немедленную отставку главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, другие хотят и дальше видеть его на посту. Все проблемы армейцев сейчас из-за отсутствия ресурсов. Смена тренера вряд ли поможет — игроки-то все те же останутся. Скорее следует говорить о стратегическом просчете: после отъезда в Англию Ахмеда Мусы не осталось в команде нормального нападающего. Траоре и Страндберг не вытягивают, а Панченко отдали в «Динамо», о чем наверняка жалеют — сейчас бы он точно пригодился. Что касается молодежи, то, наверное, она пока не готова играть на высоком уровне — матч с «Енисеем» на Кубок это показал.

Так что ничего не остается, как ждать выздоровления травмированного Дзагоева и возвращения Еременко. Возможно, какое-то усиление придет зимой, свежая кровь очень важна ЦСКА. Сейчас же нужно постараться не отпустить далеко «Спартак» и «Зенит», чтобы сохранить какие-то шансы на попадание в Лигу чемпионов. Пока же мы видим, что даже в игре с «Монако» команда не состоятельна», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Бубнов Александр
Комментарии (21)
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Mi6
1478320338
Ещё как поможет. Тряпкослуц себя изжил
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ДАША Д
1478321569
Без Слуцкого вся старая гвардия опустит руки, а пока наберут новых в отсутствие денег, ЦСКА сможет повторить путь Динамо.
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Texac777
1478323757
это точно дядька говорит
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meiram
1478328382
Тренера ,считающего себя и игроков сборной гавном пора менять-исчерпал полностью свой потенциал. Нужен свежий воздух, может Карпина надо ставить!
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Doktor Dik
1478328684
надо что-то менять, но никто не знает что
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maior-60
1478330326
Неужели без Бубна не разберутся?
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Pilottt
1478331215
Пускай сходит на "КВН" или "Что?Где?Когда?" и все наладитья
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Диктор
1478331313
Придурошные коменты-что с уходом вашей качалки Игнашевич и Березуцкий помолодеют что ли,тот час выздровеет Дзагоев,ФИФА отменит дисквалификацию Еременко,или ваш отстойный Щенников заиграет????? Что изменит его отставка-если у Гинера финансовые проблемы-то это уж точно не вина тренера.Хотя положа руку на сердце скажу-мне лично не нравится Слуцкий-но это не повод спускать на него всех собак.
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TUMS
1478331383
Хоть одну правильную мысль выдал Бубнов.
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Супер Мачо
1478348687
Всем коням, которые "Спартак" троллили 15 лет про то, что ничего не поможет команде вернуться в борьбу за чемпионство, теперь побольше 15 лет придется подумать что делать теперь. Хоть голову с ж...й местами меняйте - ничего не поможет. Эпоха поменялась просто. ))) И нечего грязь лить на Слуцкого, Березуцкого, Игнашевича, Акинфеева. Уважать надо людей, которые не один год играли и трофеи приносили клубу. Да и в сборной были на своём месте. Ну не Бразилия мы и не Испания. И ничего здесь не поделаешь.
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