Артерм Ребров: «Промес хотел поехать в Томск»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров в эфире программы «Все на матч!» прокомментировал информацию о том, что Квинси Промес не отправился с командой в Томск на матч 13-го тура РФПЛ против «Томи» из-за сильных морозов.

«Промес – важный для нас игрок, и он хотел с нами полететь в Томск. Наверное, люди, которые про это писали, не знают Квинси. Этот человек здесь уже третий сезон, и он действительно прикипел к болельщикам, команде и вообще к нашему образу жизни.

Поэтому хотелось бы не то что опровергнуть, а улыбнуться очередным домыслам и догадкам, которые возникают снаружи от команды. Квинси реально хотел поехать сюда, но не смог по здоровью», – заявил Ребров.