Радимов: «Хо-хо! И вау! Это я про новый стадион «Зенита»!»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов на своей странице в Instagram поделился впечатлениями от посещения строящегося стадиона на Крестовском острове.

«Хо-хо! И вау! Это я про новый стадион! Вот люди пишут, ерничают, усмехаются по поводу долгостроя, растущей сметы и прочее, а по мне, так нереально круто и грандиозно! Понятное дело, я не специалист в области стадионостроения, но уверен — когда все уляжется, успокоится, то будем гордиться этим сооружением! И начнутся аханья-оханья всех, кто сюда пожалует!

А если про сегодняшние недоделки… Ну да, не немцы, чего уж тут, сразу на отлично сделать не выходит. Как сказали сами строители: «После сдачи доделаем напильником!».

В любом случае стадион не на свалке строится, напротив, прародитель у него отличный: стадион им. Кирова, сам туда с радостью бегал мальчишкой на матчи «Зенита»! А потом дважды играл: за сборную – в день закрытия Игр доброй воли в 94-м и последний матч перед началом строительства, в 2006-м – против «Динамо»! Одним словом, завидую футболистам, которые будут тут играть! Завидую! Лучший стадион для лучшего города», – написал Радимов.