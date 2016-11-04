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Радимов: «Хо-хо! И вау! Это я про новый стадион «Зенита»!»

4 ноября 2016, 20:46
30

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов на своей странице в Instagram поделился впечатлениями от посещения строящегося стадиона на Крестовском острове.

«Хо-хо! И вау! Это я про новый стадион! Вот люди пишут, ерничают, усмехаются по поводу долгостроя, растущей сметы и прочее, а по мне, так нереально круто и грандиозно! Понятное дело, я не специалист в области стадионостроения, но уверен — когда все уляжется, успокоится, то будем гордиться этим сооружением! И начнутся аханья-оханья всех, кто сюда пожалует!

А если про сегодняшние недоделки… Ну да, не немцы, чего уж тут, сразу на отлично сделать не выходит. Как сказали сами строители: «После сдачи доделаем напильником!».

В любом случае стадион не на свалке строится, напротив, прародитель у него отличный: стадион им. Кирова, сам туда с радостью бегал мальчишкой на матчи «Зенита»! А потом дважды играл: за сборную – в день закрытия Игр доброй воли в 94-м и последний матч перед началом строительства, в 2006-м – против «Динамо»! Одним словом, завидую футболистам, которые будут тут играть! Завидую! Лучший стадион для лучшего города», – написал Радимов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Радимов Владислав
Комментарии (30)
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спартач 23рус
1478282664
сколько бюджетных денег спиздили у вааах. представляете .а сколько можно построить было построить . хавайте вантусы газпрем вперед.мне вот интересно если бы газпром выбрал своим главным клубом ска вы бы за кого болели ..???????????????????
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saidd
1478283174
интересно будет посмотреть, как вы на своей Батут-арене играть будете...
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bset
1478283346
Годный вибратор
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Зарема лис
1478283728
Какой то стремный стадик!
Ответить
Aztec58
1478284059
Как не гордиться, ага, самая дорогая олимпиада в истории - наша, самый дорогущий стадион - у нас. Вот только пока одним предлагают возгордиться и порадоваться, другие сбиваются со счёта, пересчитывая наворованное.
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alll-1
1478284144
слуцкого туда,он любит качаться
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Mack_Dan
1478290723
Я болею за Зенит. Давно и серьёзно. Но не могу не прокомментировать изложенные выше впечатления Радимова... мне стыдно за то, что он написал. Я, как болельщик, чувствую определённую сопричастность к клубу и людям, имеющим к нему отношение. И мне дико стыдно за эти хамские и недалёкие мысли игрока, который в своё время был хорош на поле, а теперь только лишь привлекает к себе внимание информационными помоями.
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BANNIKOV1970
1478291158
Всю Россию ободрали этим стадионом млять!
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Бриг
1478294543
Вообще-то, никто из комментирующих пока на стадионе не был. Ну, как-то не пригласили. Так что-послушайте, что уважаемые люди говорят.
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88serega88
1478306509
я фан Зенита, но это позор а не фах фах фах ух ух ух, это жоп жоп жоп и позор позор позор!!!!!!!!!!!! и качество стройки я под сомнение ставлю, так как есть знакомые которые там работали и получили они хух хух хух!!!!! это просто уродство так грубо и нагло бабло отмывать и строить помойку!!!!
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