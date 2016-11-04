Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко считает, что «Спартак» нечестно обыграл «Ростов»

Червиченко считает, что «Спартак» нечестно обыграл «Ростов»

4 ноября 2016, 13:12
34

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение об игре красно-белых в текущем сезоне. По мнению функционера, москвичи во многих матчах побеждали с большим трудом.

«Ранее я говорил, что октябрь будет ключевым с точки зрения турнирных перспектив «Спартака». Высказал мнение, что если «Спартак» наберет во встречах с «Ростовом», «Зенитом» и ЦСКА хотя бы половину очков, то тогда он реально может претендовать на чемпионство. И если бы красно-белые обыграли ростовчан в честной борьбе, то я бы сейчас сказал, что команда Карреры больше достойна выиграть первенство, чем «Зенит». Но после того, что устроил судья Безбородов в игре с «Ростовом», я не могу говорить, что «Спартак» завоевал эту половину очков.

Если брать весь турнирный отрезок с начала чемпионата, то «Спартак» многие матчи выиграл очень натужно, с преимуществом в один мяч. Феерия прошлого тура с ЦСКА все-таки стоит особняком. И вообще в последнее время все почему-то говорят только о «Спартаке» – такое впечатление, что «Зенит» у нас в другом турнире участвует. Еще раз повторю, на мой взгляд, призовую тройку в этом сезоне составят «Спартак», «Зенит» и «Краснодар». Но не обязательно в такой последовательности!» – заявил Червиченко.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Каррера Массимо Червиченко Андрей
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Pilottt
1478254767
Что не комментарий- то "высер", уже сто лет как не работает в клубе, а успокоится не может. Сколько ...овна в человеке может быть!?
Ответить
eleng
1478254984
А как пишется: пидор или пидар, впрочем какая разница, пускай оба значения примкнут к данному персонажу. Зачем искать вчерашний день, радуйся сегодняшнему!
Ответить
alll-1
1478255907
Когда ж ты только заткнешься
Ответить
kill_rubin
1478257827
Неужели его мнение еще кому-то важно...
Ответить
radga
1478258097
Повторюсь... Админ Бомбардира специально травит болельщиков Спартака высказываниями всякого рода жельчи этого "гнилого". Поэтому неудивительно.
Ответить
Svinka Pepa
1478260589
"Бывший президент «Спартака»" - он так и будет всегда представляться, чтобы иногда вспоминали, и в последний путь также поедет...
Ответить
тётя ASYA
1478261415
червь могильный , всё завидует падла !!!!!
Ответить
Зенит Оле Оле Оле
1478262554
Все верно сказал. Молодец!
Ответить
kvm
1478266142
опять жир в голову ударил
Ответить
Sany-116
1478277033
Полностью согласен с оратором.
Ответить
Главные новости
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
09:21
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
08:39
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
1
Энрике высказался о завоевании «ПСЖ» Суперкубка УЕФА
08:15
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
17
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
2
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
Все новости
Все новости
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
17
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
16
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+