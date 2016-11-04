Червиченко считает, что «Спартак» нечестно обыграл «Ростов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение об игре красно-белых в текущем сезоне. По мнению функционера, москвичи во многих матчах побеждали с большим трудом.

«Ранее я говорил, что октябрь будет ключевым с точки зрения турнирных перспектив «Спартака». Высказал мнение, что если «Спартак» наберет во встречах с «Ростовом», «Зенитом» и ЦСКА хотя бы половину очков, то тогда он реально может претендовать на чемпионство. И если бы красно-белые обыграли ростовчан в честной борьбе, то я бы сейчас сказал, что команда Карреры больше достойна выиграть первенство, чем «Зенит». Но после того, что устроил судья Безбородов в игре с «Ростовом», я не могу говорить, что «Спартак» завоевал эту половину очков.

Если брать весь турнирный отрезок с начала чемпионата, то «Спартак» многие матчи выиграл очень натужно, с преимуществом в один мяч. Феерия прошлого тура с ЦСКА все-таки стоит особняком. И вообще в последнее время все почему-то говорят только о «Спартаке» – такое впечатление, что «Зенит» у нас в другом турнире участвует. Еще раз повторю, на мой взгляд, призовую тройку в этом сезоне составят «Спартак», «Зенит» и «Краснодар». Но не обязательно в такой последовательности!» – заявил Червиченко.