Рахимов: «Терек» любит играть против таких команд, как «Зенит»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов отметил, что команда готова дать бой «Зениту» в предстоящем матче в рамках 13-го тура РФПЛ.

«Команда чувствует себя неплохо, был один выходной день, в среду провели тяжелую тренировку. Понимаем, что предстоит матч против тяжелого соперника, который в этом сезоне еще не проигрывал, к тому же «Зенит» достаточно результативно играет в атаке. Что поделаешь, тем интереснее для нас будет играть. Мы любим играть против таких соперников.

Нужно еще раз хорошо проанализировать соперника и постараться навязать свою игру. Но в первую очередь нужно нейтрализовать сильные стороны соперника и уже исходя из этого строить свою игру. Мысли и идеи есть, попробуем воплотить их в действия на тренировках и перенести на матч. Что из этого получится — посмотрим», – заявил Рахимов.