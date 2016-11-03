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  • Широков: «Задача профсоюза – сделать жизнь футболистов проще»

Широков: «Задача профсоюза – сделать жизнь футболистов проще»

3 ноября 2016, 14:42
4

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков обозначил ближайшие задачи на посту руководителя совета общероссийского профессионального союза футболистов. Как отметил экс-футболист, он хотел бы внедрить в стране европейский опыт взаимодействия профсоюза игроков и клубов.

«Задача у нас одна — помогать футболистам и делать их жизнь проще. У нас есть много различных идей. Мы хотим наладить взаимодействие профсоюза игроков и клубов так, как это работает в Европе и в мире. Моя роль как руководителя заключается в том, чтобы систематизировать те идеи, которые к нам поступают, и обкатать их на практике.

Сколько футболистов на данный момент состоит в профсоюзе? Мы собираемся провести ревизию и заключить со всеми новые договоры. По последним данным, было 520-530 человек», – приводит слова Широкова Beachsoccerrussia.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (4)
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Футурист
1478173617
Бедные футболисты..тяжело же живется им!!! ...
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filosof sparty
1478174885
Кто ж против!? Им так хреново живётся...
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Garrincha58
1478179257
а им бедным так трудно даже Кокорин самый бедный ему батон не на что купить
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