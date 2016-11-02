КДК отменил красную карточку Михаила Кержакова

КДК РФС удовлетворил просьбу «Зенита» об отмене красной карточки вратаря команды Михаила Кержакова. Голкипер был удален в матче с «Анжи» (0:4) в рамках 1/8 финала Кубка России.

«В понедельник «Зенит» официально обратился в КДК об отмене красной карточки Кержакову в матче Кубка России с «Анжи». Были предоставлены все необходимые документы. Информацию мы направили в экспертно-техническую комиссию. Основываясь на их заключении, мы принимаем решение отменить красную карточку Михаила Кержакова», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.