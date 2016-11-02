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КДК отменил красную карточку Михаила Кержакова

2 ноября 2016, 16:10
14

КДК РФС удовлетворил просьбу «Зенита» об отмене красной карточки вратаря команды Михаила Кержакова. Голкипер был удален в матче с «Анжи» (0:4) в рамках 1/8 финала Кубка России.

«В понедельник «Зенит» официально обратился в КДК об отмене красной карточки Кержакову в матче Кубка России с «Анжи». Были предоставлены все необходимые документы. Информацию мы направили в экспертно-техническую комиссию. Основываясь на их заключении, мы принимаем решение отменить красную карточку Михаила Кержакова», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил
Комментарии (14)
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OldenVad
1478092694
Правильное решение!
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Sergil
1478092950
Так раз отменили Кержакову, то пусть присудят хохлу-симулянту :)
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Андрей Владимирович
1478097529
а все равно все будет потерянно
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Андрей Владимирович
1478097549
толку ее отмянять
Ответить
Zeff
1478097845
Тогда и матч нужно переигрывать.
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илья 009
1478098751
Тупизм. Вот ведь нытики. Зенит - гос. клуб.
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Aztec58
1478100238
Справедливость восторжествовала. но слишком поздно.
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Вамфири
1478100548
согласен,пусть матч переигрывают!!!
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monkey1958
1478104293
Справедливо
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Alexx22
1478111125
хрень полная, а смысл отмены я не пойму??? что потом будут ходить просить матч переиграть!??
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