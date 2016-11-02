Канделаки: «РФПЛ должна доказать предвзятость Журавеля, чтобы мы его отстранили»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отметила, что не собирается отстранять от работы на матчах РФПЛ комментатора Тимура Журавеля. Ранее представители «Терека» выступили с таким требованием.

«Журавель сказал, что игра «Урал» – «Терек» могла быть договорной? У нас есть контракт с РФПЛ. Клубы имеют право подать заявление и попросить отстранить комментатора от матчей команд, если будет доказана предвзятость.

Заявления от «Терека» еще не поступало. Есть письмо с претензиями. Отстранение журналиста? Для отстранения должно быть решение лиги, что его комментирование является предвзятым.

Назначить Журавеля на ближайший матч грозненцев? Там такая вариативность выбора комментаторов, что на следующий матч «Терека» он и технически вряд ли бы попал», – заявила Канделаки.