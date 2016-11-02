ЦСКА в поисках первой победы в нынешней ЛЧ встретится с «Монако»

2 ноября французский «Монако» на своем поле примет московский ЦСКА. По итогом трех туров армейцы расположились на последней строчке турнирной таблицы, и сегодня им очень нужна победа, чтобы продолжить борьбу за выход в раунд плей-офф. Напомним, что в прошлом туре команды сыграли вничью (1:1).

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени. Не пропустите!