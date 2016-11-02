Гризманн: «Ростов» и «Атлетико» играют в одном стиле»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн пообщался с журналистами после матча групповой стадии Лиги чемпионов против «Ростова» (2:1). По словам футболиста, он еще до начала встречи знал, что игра будет непростой.

«Предполагали, что игра будет такой непростой,. Наша главная задача – сохранить первое место в группе. Что касается стиля игры «Ростова», то он похож на стиль «Атлетико», они отлично обороняются, демонстрируя хорошее взаимопонимание.

Встреча вышла тяжелой, но главное, что мы взяли три очка, чем довольны», – сказал нападающий.