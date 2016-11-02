Бубнов: «У защитников «Ростова» не было возможности взять паузу»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Ростовом» (2:1).

«В целом ростовчан можно похвалить за два матча с «Атлетико» — оба раза уступили с минимальным счетом. Поражение в Мадриде — в какой-то степени невезение. Ростовчане приехали изначально играть на 0:0, но все-таки мастерство испанцев сказалось.

Что не понравилось — практические полное отсутствие контригры. Сравнять счет удалось во многом благодаря секундной расслабленности «Атлетико». В остальном «Ростов» все время провел в своей штрафной площадке. У защитников не было возможности взять паузу, где-то немного отдышаться. Приходилось регулярно отбирать мяч, стелиться в подкатах. Вот и не хватило сил на самую концовку. Нельзя не ошибиться ни разу, проведя все время в штрафной площадке. То, что проходит в российском чемпионате, в Лиге чемпионов не прощается», – сказал он.