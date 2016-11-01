Слуцкий: «В заявке на матч с «Монако» будут те же 17 человек, что и в дерби»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился ожиданиями в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако».

«В заявке будут те же 17 человек, что и в дерби. Поставил ли удачный выход Страндберга на замену перед дилеммой, кого выпускать – его или Траоре? Безусловно.

Меня волнуют проблемы, которые происходят только внутри команды. Соответственно, я концентрируюсь только на них. Этого закона придерживаются все футболисты и тренеры, которые работают в футболе. Если ты работаешь на таком уровне, то должен отключаться от того, что происходит снаружи. Слова поддержки от президента клуба всегда, безусловно, приятны. Но не могу сказать, что внутри я чувствую какое-то сверхдавление.

Пока есть шансы, глупо не ставить задачу выйти из группы», – сказал Слуцкий.

Матч «Монако» – ЦСКА состоится в среду, 2 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.