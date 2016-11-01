Каррера: «Энтузиазм, мотивация и страсть – ключевые вещи в футболе»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что удовлетворен выступлением команды в нынешнем сезоне. По мнению итальянского специалиста, правильное питание и хороший отдых являются залогом побед. Красно-белые после 12-ти туров делят первую строчку с «Зенитом» в турнирной таблице РФПЛ, опережая идущих следом ЦСКА и «Терек» на семь очков.

«Выступление команды в чемпионате вызывает у меня удовлетворение. Да, мы совершали ошибки, но в футболе без них не обойтись. Команда, ставящая перед собой цель завоевать чемпионство, должна обладать самой сильной защитой. На это нужно делать большую ставку.

Уровень российского футбола? Раньше я не имел представления о российском футболе, не следил за ним. Могу сказать, что в российских командах меньше тактики, тут не так много хорошо организованных команд.

Нам нужно тренироваться лучше, чем конкуренты. Нужно хорошо отдыхать и правильно питаться – все это необходимо для достижения побед. Энтузиазм, мотивация и страсть – ключевые вещи.

Мы играем для того, чтобы побеждать. В футбол именно для этого и играют. Лишь побеждая, можно написать страницу в истории. Наша задача – сделать все, что в наших силах. Нам нужно подняться в таблице как можно выше, чтобы ни о чем не жалеть», – сказал Каррера в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».