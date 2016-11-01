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  • Каррера: «Энтузиазм, мотивация и страсть – ключевые вещи в футболе»

Каррера: «Энтузиазм, мотивация и страсть – ключевые вещи в футболе»

1 ноября 2016, 18:46
3

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что удовлетворен выступлением команды в нынешнем сезоне. По мнению итальянского специалиста, правильное питание и хороший отдых являются залогом побед. Красно-белые после 12-ти туров делят первую строчку с «Зенитом» в турнирной таблице РФПЛ, опережая идущих следом ЦСКА и «Терек» на семь очков.

«Выступление команды в чемпионате вызывает у меня удовлетворение. Да, мы совершали ошибки, но в футболе без них не обойтись. Команда, ставящая перед собой цель завоевать чемпионство, должна обладать самой сильной защитой. На это нужно делать большую ставку.

Уровень российского футбола? Раньше я не имел представления о российском футболе, не следил за ним. Могу сказать, что в российских командах меньше тактики, тут не так много хорошо организованных команд.

Нам нужно тренироваться лучше, чем конкуренты. Нужно хорошо отдыхать и правильно питаться – все это необходимо для достижения побед. Энтузиазм, мотивация и страсть – ключевые вещи.

Мы играем для того, чтобы побеждать. В футбол именно для этого и играют. Лишь побеждая, можно написать страницу в истории. Наша задача – сделать все, что в наших силах. Нам нужно подняться в таблице как можно выше, чтобы ни о чем не жалеть», – сказал Каррера в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (3)
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alll-1
1478017983
Продолжай в том же духе !
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Krics
1478020301
Профессионал. +++++
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d_joker
1478025989
Красавчик все правильно!!! главное и нам нравиться и футболистам!
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