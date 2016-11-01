«Ростов» сыграет в гостях против «Атлетико»

Сегодня, 1 ноября, мадридский «Атлетико» примет «Ростов» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Висенте Кальдерон».

Напомним, матч в Ростове-на-Дону завершился со счетом 1:0 в пользу испанцев. «Атлетико» возглавляет группу D, имея в своем активе девять очков. На счету ростовчан одно очко и последнее место в турнирной таблице.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени. Не пропустите!