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  • Прядкин: «В документах зафиксировано, что ничего странного в матче «Урал» – «Терек» не было»

Прядкин: «В документах зафиксировано, что ничего странного в матче «Урал» – «Терек» не было»

1 ноября 2016, 09:07
2

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение о матче «Урал»«Терек» и о мерах, принятых в связи с подозрительным характером матча. Напомним, грозненцы одержали победу со счетом 4:1.

– Резонанс вокруг встречи «Урал» – «Терек» привел к тому, что президент РФС поручил премьер-лиге провести анализ этой игры. Есть ли первые результаты?

– Не очень хорошо, что в последние пару лет мы говорим об этих двух командах. Поручение РФС получили, создали рабочую группу, информацию собираем.

– Есть система раннего оповещения, и уже наверняка лига получила от одной из букмекерских контор какие-то данные. Можете ими поделиться?

– Да, эта контора сотрудничает с УЕФА и ФИФА. Мы получили ответ на свой запрос. Вот он: «Отвечаем, что никаких подозрительных, нехарактерных объемов ставок на данный матч зафиксировано не было. Изменения коэффициентов по ходу матча соответствовали спортивному ходу игры. Финансовый результат по данному матчу в пределах допустимых норм. Изначальный фаворит, команда «Терек», победила».

– То есть первичная аналитика показывает, что ничего странного в Екатеринбурге зафиксировано не было.

– На сегодня, согласно документам, это действительно так. В то же время мы направили и запросы в другие конторы, чтобы получить полную картину. Представим все рапорты – делегата и инспектора встречи – в РФС. Все проведем по процедуре, а пока мне бы не хотелось превращения событий вокруг этого матча в ток-шоу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Урал Прядкин Сергей
Комментарии (2)
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momwig_
1477980914
Всё шито-крыто, это вам не "гейропа"™, наши ребята и к букмекерам подходы найдут. "Одни, так сказать, деньги делаем..."©
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Фан666
1477987920
Ну если уж в документах сказано, так чего уж тут спорить. Всё надо забыть!
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