Бубнов: «Если бы в России не было договорных игр, Госдума не стала бы принимать закон о борьбе с ними»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ситуацию с договорными матчами в России. По мнению Бубнова, если РФС не возьмется за борьбу с подобными матчами, за это могут взяться международные организации.

«Если бы в настоящем профессиональном чемпионате, как во Франции или Германии за день до матча начались такие колебания по букмекерским котировкам, как год назад, то там бы поднялось очень серьезное расследование.

Как вы думаете, если бы в России не было договорных игр, то Государственная Дума стала бы принимать закон о борьбе с договорными матчами? Зачем он нужен, если у нас их нет. Это выглядело бы странным. Но вот что получается: договорные игры есть, закон есть, но почему его никто не применяет? Остаются вопросы. И даже сейчас глава РФС и комиссары матча утверждают, что во встрече между «Уралом» и «Тереком» ничего странного нет. Поэтому если мы сейчас не возьмемся за борьбу с договорными матчами, за это могут взяться международные организации. А после этого уже будут санкции», – заявил Бубнов.