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  • Бубнов: «Если бы в России не было договорных игр, Госдума не стала бы принимать закон о борьбе с ними»

Бубнов: «Если бы в России не было договорных игр, Госдума не стала бы принимать закон о борьбе с ними»

1 ноября 2016, 07:06
19

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ситуацию с договорными матчами в России. По мнению Бубнова, если РФС не возьмется за борьбу с подобными матчами, за это могут взяться международные организации.

«Если бы в настоящем профессиональном чемпионате, как во Франции или Германии за день до матча начались такие колебания по букмекерским котировкам, как год назад, то там бы поднялось очень серьезное расследование.

Как вы думаете, если бы в России не было договорных игр, то Государственная Дума стала бы принимать закон о борьбе с договорными матчами? Зачем он нужен, если у нас их нет. Это выглядело бы странным. Но вот что получается: договорные игры есть, закон есть, но почему его никто не применяет? Остаются вопросы. И даже сейчас глава РФС и комиссары матча утверждают, что во встрече между «Уралом» и «Тереком» ничего странного нет. Поэтому если мы сейчас не возьмемся за борьбу с договорными матчами, за это могут взяться международные организации. А после этого уже будут санкции», – заявил Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат Бубнов Александр
Комментарии (19)
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frickmaster
1477974579
госдума ещё и не то примет)
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Байкал-Сибирь
1477977446
Конечно если жители вершин к судьям в гости заходят во время перерыва.
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товрос
1477977963
договорные матчи всегда будут,может меньше их станет,но все равно будут!!!
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Фан666
1477977964
У нас много законов принято для ширмы и это совершенно не значит, что его кто-то будет исполнять. Нет у нас никаких договорных матчей!
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altezzik
1477979397
В России нет футбола. Если нет футбола, то нет и договорных матчей.
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TonicIG
1477980150
Бубнов как всегда прав
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dyema
1477982490
Если Бубнов сказал, значит есть)))
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kykyi
1477982713
Ситуация напоминает историю с допингом. Законы были и есть, но как утверждали наши власти, допинга у нас нет. Допрыгались, что международные организации начали вводить санкции. Здесь будет то же самое, остановится не сможем, страна вороватая. И плюсом, после санкций, объявим, что русских никто не любят, кругом враги.
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RedWhiteFans2
1477982890
Абсолютно правильные слова.
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BAIv
1477984991
Лучше бы не было этих воров из госдумы...ибо толку от их словоблудия нет а фонды для откатов громадные, ..как и куча прочих балг неофишируемых
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