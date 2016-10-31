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  • Ловчев не считает, что матч «Урал» – «Терек» был договорным

Ловчев не считает, что матч «Урал» – «Терек» был договорным

31 октября 2016, 23:40
9

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев не верит, что матч 12-го тура российской Премьер-лиги между «Уралом» и «Тереком» мог носить договорной характер.

«Я посмотрел этот матч, и у меня создалось впечатление, что так игры не сдаются. Когда была история с матчем «Терека» и «Крыльев» несколько лет назад, на игру с самарцами не поехали Ярошик и Коллер. И вскоре все стало понятно. Сейчас можно строить догадки, отмечать то, что не играл Павлюченко, который в прошлой игре получил карточку за разговоры, задаваться вопросом, почему играл вратарь Арапов, а не Заболотный. Хотя я его как раз критиковал за пропущенный от «Спартака» гол в прошлом туре. Но… Не сдают игры со счетом 1:4.

В свое время я входил в комитет РФС по борьбе с договорными матчами. И могу с уверенностью сказать, что никакой РФС в одиночку «договорняк» не расследует. Нужна работа правоохранительных органов, прослушка телефонов. Приняты ведь законы, только ничего не работает… Другое дело, что вскоре после воскресного матча в Екатеринбурге руководство нашего футбола уже высказалось, что ничего такого они в той игре не увидели. Но как можно через пять часов во всем разобраться? Не понимаю…», – заявил Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат Ловчев Евгений
Комментарии (9)
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Aztec58
1477947332
Оригинал, блин. Матчи сдаются с любым счётом. ЧМ-78 Аргентина - Перу 6:0, многие считают, что это был договорняк с нужным счётом.
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ttter
1477947784
Всем воздастся по заслугам.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1477948269
Меня тут тоже на досуге вот какая мыслишка посетила. Т.к. в прошлом году никто не дождался поражения хозяев в этом матче (3:3), то вполне возможно, что буки сами сынициировали такую ситуацию, сделав вид "дога". Взвинтили кэфы на "Урал". Опытные игроки онлайна (не все, конечно), вспомнив про тот отложенный дог-матч, начали грузить на "Терек", кэф еще сильнее прогнулся, а на хозяев стал сумасшедшим. Естественно, что на такую "дармовщинку" не могли не откликнуться любители халявы и стали наваливать на "Урал". А из-за того, что на гостей чистый выигрыш даже при очень больших ставках весьма мал, он с лихвой компенсировался многочисленными, пусть и относительно небольшими, проигрышами. Да и играть по-крупному на 1,03 - 1,1 (не знаю, что там было) мало кто из монстров онлайна отважится. Особенно после того самого пролета с ничьей. Естественно, буки в плюсе, чего еще надо?
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Predator_utm
1477953118
да все тут понятно,Итальянсой Федерации Футбола на вас нет,Грозненцы!Пошли бы в 2 дивизион,думаю было бы уроком.В детском футболе таких ляпов даже нету
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Predator_utm
1477953323
Тут даже в судейскую заходить не надо было,решено все между руководящим составом.
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Томь вперёд
1477968235
Трёп ни о чём... Ничего уже не изменить...
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