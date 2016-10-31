Ловчев не считает, что матч «Урал» – «Терек» был договорным

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев не верит, что матч 12-го тура российской Премьер-лиги между «Уралом» и «Тереком» мог носить договорной характер.

«Я посмотрел этот матч, и у меня создалось впечатление, что так игры не сдаются. Когда была история с матчем «Терека» и «Крыльев» несколько лет назад, на игру с самарцами не поехали Ярошик и Коллер. И вскоре все стало понятно. Сейчас можно строить догадки, отмечать то, что не играл Павлюченко, который в прошлой игре получил карточку за разговоры, задаваться вопросом, почему играл вратарь Арапов, а не Заболотный. Хотя я его как раз критиковал за пропущенный от «Спартака» гол в прошлом туре. Но… Не сдают игры со счетом 1:4.

В свое время я входил в комитет РФС по борьбе с договорными матчами. И могу с уверенностью сказать, что никакой РФС в одиночку «договорняк» не расследует. Нужна работа правоохранительных органов, прослушка телефонов. Приняты ведь законы, только ничего не работает… Другое дело, что вскоре после воскресного матча в Екатеринбурге руководство нашего футбола уже высказалось, что ничего такого они в той игре не увидели. Но как можно через пять часов во всем разобраться? Не понимаю…», – заявил Ловчев.