Президент «Терека»: «Мы не собираемся играть в закулисный футбол»

Президент «Терека» Магомед Даудов прокомментировал информацию о том, что он заходил в судейскую комнату в перерыве матча 11-го тура чемпионата России против «Рубина» (3:1).

– Как вы прокомментируете появившиеся в СМИ сообщения о том, что вы, якобы, заходили в судейскую комнату во время матча «Терека» с « Рубином»?

– Нет никакого желания комментировать слухи. Через десять дней после матча неизвестный пишет в интернете, что я заходил в судейскую, и мы должны на это реагировать? Пусть представит факты, и если они есть, надо обращаться в соответствующие органы, а не распространять слухи. Для этого в российском футболе есть контрольно– дисциплинарный комитет, а любые нарушения при проведении игр фиксируются делегатом и инспектором.

– Не кажется ли вам из той же серии и истерика по поводу матча грозненцев с «Уралом»?

– Видеть в одном конкретном противостоянии ошибки футболистов и делать из них выводы о неспортивном характере – как минимум предвзятое отношение к определенным клубам. В каждом туре есть матчи, в которых ошибки влияют на результат. Если сам факт неспортивного характера матча есть, скрыть его невозможно. Есть законы, соответствующие органы, куда следует обратиться со своей доказательной базой. А так, все это одни разговоры и слухи. «Терек» не собирается играть в закулисный футбол. У нас амбициозная и уважающая себя команда.