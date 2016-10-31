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  • Президент «Терека»: «Мы не собираемся играть в закулисный футбол»

Президент «Терека»: «Мы не собираемся играть в закулисный футбол»

31 октября 2016, 23:16
7

Президент «Терека» Магомед Даудов прокомментировал информацию о том, что он заходил в судейскую комнату в перерыве матча 11-го тура чемпионата России против «Рубина» (3:1).

– Как вы прокомментируете появившиеся в СМИ сообщения о том, что вы, якобы, заходили в судейскую комнату во время матча «Терека» с « Рубином»?

– Нет никакого желания комментировать слухи. Через десять дней после матча неизвестный пишет в интернете, что я заходил в судейскую, и мы должны на это реагировать? Пусть представит факты, и если они есть, надо обращаться в соответствующие органы, а не распространять слухи. Для этого в российском футболе есть контрольно– дисциплинарный комитет, а любые нарушения при проведении игр фиксируются делегатом и инспектором.

– Не кажется ли вам из той же серии и истерика по поводу матча грозненцев с «Уралом»?

– Видеть в одном конкретном противостоянии ошибки футболистов и делать из них выводы о неспортивном характере – как минимум предвзятое отношение к определенным клубам. В каждом туре есть матчи, в которых ошибки влияют на результат. Если сам факт неспортивного характера матча есть, скрыть его невозможно. Есть законы, соответствующие органы, куда следует обратиться со своей доказательной базой. А так, все это одни разговоры и слухи. «Терек» не собирается играть в закулисный футбол. У нас амбициозная и уважающая себя команда.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (7)
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Aztec58
1477945744
Какой закулисный, да-а? Взял микрофон и сказал, а потом с нукерами и аскерами в судейскую к Вилкову...
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Михас007
1477948480
vjkjltw
Ответить
MadPampers
1477949727
Горцы, словно жуки, будут мазаться до последнего, но матч против Урала всем показал в какие игры они собираются играть, а в какую игру, под названием Футбол они играть не намерены
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Тraumtanzеr
1477954629
Дисквалифицировать териг, пожизненно.
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Каратель помойников
1477961690
да они и не играют,просто заходят в судейскую,заносят чего то,а судьи сами всё делают
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Байкал-Сибирь
1477977728
Еще как играете жители эльбруса
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Фан666
1477978239
Может и не заходил, а просто стечкиным погрозил
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