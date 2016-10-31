Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семин: «Сложно предъявить претензии игрокам «Локомотива»

31 октября 2016, 22:07
10

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги гостевого матча 12-го тура чемпионата России против «Рубина» (0:1).

– Казалось бы, сложно предъявить претензии нашим игрокам, за исключением эпизодов со стандартными положениями. Стандарты мы проиграли, а по всем другим показателям выглядели неплохо, имели и моментов больше. Игра, особенно первый тайм, складывалась в нашу пользу.

– С чем связана замена Самедова на Хенти?

– Мне показалось, что он после предыдущих матчей устал.

– Вы проиграли на «стандартах». Отсутствие Чорлуки сказалось?

– Конечно, он высокорослый футболист и в воздухе выигрывает практически все, но были и наши ошибки. Когда Жонатас поменял свою позицию во втором тайме и стал атаковать не с ближней штанги, а с дальней, нам надо было перестроиться, но игроки не перестроились.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Самедов Александр Семин Юрий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Фан666
1477941150
Юрий Палыч! А пенсия то всё ближе! А очень жаль! И Сёмина и Локомотив
Ответить
Filllllll
1477942107
Жаль, что у Шпалыча не получается, он история, и лучший тренер Локомотива за всю историю. Таких Людей мало осталось...
Ответить
Aztec58
1477945422
Да, могли выиграть, но проиграли.
Ответить
RedGreenHooligan
1477947236
Полностью понравилось, как Локо провел первый тайм... во втором 2 ошибки-2 гола( как и обычно... против Тулы было так же... против уфы тоже самое( вроде и доминируют, вроде и забивать должны, вроде и игра смотрится... а в итоге 1 удар в створ 1 гол... 2 ошибки 2 мяча... вот и вся игра( не хватает концентрации...
Ответить
Nesterenko
1477959690
Хорошо Локомотив играл, не хватало решающего удара в конце, а так хорошо смотрелись. Рубин выиграл благодаря двум штрафным, с таким составом должны как Барселона играть, но играют мягко говоря неважно. У Локомотива все наладится, а Рубин ничего радостного не показал, победа добыта случайно.
Ответить
Главные новости
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
Энрике высказался о завоевании «ПСЖ» Суперкубка УЕФА
08:15
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
13
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
4
Все новости
Все новости
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
3
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
16
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+