Семин: «Сложно предъявить претензии игрокам «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги гостевого матча 12-го тура чемпионата России против «Рубина» (0:1).

– Казалось бы, сложно предъявить претензии нашим игрокам, за исключением эпизодов со стандартными положениями. Стандарты мы проиграли, а по всем другим показателям выглядели неплохо, имели и моментов больше. Игра, особенно первый тайм, складывалась в нашу пользу.

– С чем связана замена Самедова на Хенти?

– Мне показалось, что он после предыдущих матчей устал.

– Вы проиграли на «стандартах». Отсутствие Чорлуки сказалось?

– Конечно, он высокорослый футболист и в воздухе выигрывает практически все, но были и наши ошибки. Когда Жонатас поменял свою позицию во втором тайме и стал атаковать не с ближней штанги, а с дальней, нам надо было перестроиться, но игроки не перестроились.