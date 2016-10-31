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  • Президент «Урала»: «Если докажут, что наш матч с «Тереком» был договорным, пусть меня посадят в тюрьму»

Президент «Урала»: «Если докажут, что наш матч с «Тереком» был договорным, пусть меня посадят в тюрьму»

31 октября 2016, 20:28
4

Президент «Урала» Григорий Иванов, комментируя информацию о том, что матч 12-го тура чемпионата России против «Терека» (1:4) мог быть договорным, заявил, что никогда не играл в букмекерских конторах.

– Я уже говорил и буду повторять: не надо меня спрашивать про ставки. Я в букмекерских темах ничего не понимаю. Я ни разу не был в букмекерской конторе – я не знаю, что такое 3,6 и 2,3. Кто как ставит – я не знаю.

– Ни разу не были в букмекерской конторе? Честно?

– Нет. Ни разу. На сайт букмекерской конторы я заходил раньше, там у них был онлайн. Я даже не знаю, куда заходить, на какие сайты.

– Вы же читаете спортивную прессу, там часто появляются новости о ставках.

– Конечно. Я только не могу понять, откуда букмекеры могут дать прогноз?

– Они этим и зарабатывают, это их хлеб. Они профессионалы.

– Ну и что? Вот мы сейчас начали готовиться к матчу, мы не открываем информацию, кто у нас будет играть, кто у нас больной. Нам не надо, чтобы наш соперник знал это. Откуда вы знаете, что надо поставить ставки на тех или на других?

– У них есть свои источники.

– Пускай это докажут, придут и скажут: «Ребята, это вы поставили ставки». Пускай что-то конкретное предъявят. А они говорит: вот растет там, а там не растет. И что? Давайте поймаем за руку. Я виноват? Пускай меня посадят в тюрьму. Другой виноват – пусть его посадят! Надо говорить конкретно. А когда конкретики нет, то и говорить, будоражить общественность и болельщиков – это неправильно. Я никогда даже не заглядываю, на кого какие ставки ставят. Мне это неинтересно.

– Но не говорить об этом нельзя, согласитесь? Нельзя не говорить о том, что в перерыве матча коэффициенты начали резко меняться. На «Урал» – 14. Абсолютно невероятный исход. Как будто бы у команды двух игроков удалили, и вместо «Терека» «Барселона» вышла.

– Я ничего не знаю и не могу ответить на этот вопрос. Что я должен, если я не знаю? Я как в перерыве ставку сделаю? И вообще, у нас самая важная в первом круге игра в субботу.

– А эта была не важная?

– Оставшиеся игры самые важные. С нашими конкурентами. Если мы сейчас, не дай бог, проиграем, вообще будем в самом низу, – цитирует слова Иванова Znak.com.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат
Комментарии (4)
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Aztec58
1477936021
В том то и дело, что никто ничего доказывать не будет. Некому и не за чем, к сожалению.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1477938540
Кэфы в букконторах вовсе не означают, что представители клубов заряжали на этот матч даже через подставных лиц, т.к. договорная игра совсем не обязательно происходит по причине подъема легких деньжат на тото. Чаще всего договариваются из-за турнирного положения и на кон ставится ответное поражение, либо ничья в этом или следующем сезоне, реже определенная сумма. В данном случае именно оплата долга, из-за которой Гончаренко покинул клуб пару лет назад и которая была отложена из-за шумихи, вполне могла сыграть свою роль для резкого скачка коэффициентов. Многие уже успели обо всем позабыть, но только не букмекеры. И скачок в перерыве говорит лишь о том, что либо в это время им пришла дополнительная информация, либо просто пошел дикий вал ставок в одну сторону. Даже допускаю, что те, кто играет в онлайне, могли просто сомневаться в договорном характере (или на самом деле успели забыть) или просто выжидать. А как только прошли первые крупные ставки, то все сразу восприняли (либо вспомнили) падение кэфов сигналом к масштабным действиям, что в свою очередь еще быстрее и больше обрушило коэффициенты. Матч не видел, потому не берусь что-либо утверждать, но для меня оплата долга поражением "Урала" достаточно очевидна.
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Фан666
1477941478
Не будет никто ничего доказывать. Всем по фигу. Всем выгодно чтобы было всё как есть, а мы будем продолжать смотреть футбольное шоу.
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Aztec58
1477960312
"У «Урала» в матчах с «Тереком» обязательно травмируются ключевые игроки, причём к следующему матчу они, как правило, оказываются полностью здоровы." (с)
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