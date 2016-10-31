Президент «Урала»: «Если докажут, что наш матч с «Тереком» был договорным, пусть меня посадят в тюрьму»

Президент «Урала» Григорий Иванов, комментируя информацию о том, что матч 12-го тура чемпионата России против «Терека» (1:4) мог быть договорным, заявил, что никогда не играл в букмекерских конторах.

– Я уже говорил и буду повторять: не надо меня спрашивать про ставки. Я в букмекерских темах ничего не понимаю. Я ни разу не был в букмекерской конторе – я не знаю, что такое 3,6 и 2,3. Кто как ставит – я не знаю.

– Ни разу не были в букмекерской конторе? Честно?

– Нет. Ни разу. На сайт букмекерской конторы я заходил раньше, там у них был онлайн. Я даже не знаю, куда заходить, на какие сайты.

– Вы же читаете спортивную прессу, там часто появляются новости о ставках.

– Конечно. Я только не могу понять, откуда букмекеры могут дать прогноз?

– Они этим и зарабатывают, это их хлеб. Они профессионалы.

– Ну и что? Вот мы сейчас начали готовиться к матчу, мы не открываем информацию, кто у нас будет играть, кто у нас больной. Нам не надо, чтобы наш соперник знал это. Откуда вы знаете, что надо поставить ставки на тех или на других?

– У них есть свои источники.

– Пускай это докажут, придут и скажут: «Ребята, это вы поставили ставки». Пускай что-то конкретное предъявят. А они говорит: вот растет там, а там не растет. И что? Давайте поймаем за руку. Я виноват? Пускай меня посадят в тюрьму. Другой виноват – пусть его посадят! Надо говорить конкретно. А когда конкретики нет, то и говорить, будоражить общественность и болельщиков – это неправильно. Я никогда даже не заглядываю, на кого какие ставки ставят. Мне это неинтересно.

– Но не говорить об этом нельзя, согласитесь? Нельзя не говорить о том, что в перерыве матча коэффициенты начали резко меняться. На «Урал» – 14. Абсолютно невероятный исход. Как будто бы у команды двух игроков удалили, и вместо «Терека» «Барселона» вышла.

– Я ничего не знаю и не могу ответить на этот вопрос. Что я должен, если я не знаю? Я как в перерыве ставку сделаю? И вообще, у нас самая важная в первом круге игра в субботу.

– А эта была не важная?

– Оставшиеся игры самые важные. С нашими конкурентами. Если мы сейчас, не дай бог, проиграем, вообще будем в самом низу, – цитирует слова Иванова Znak.com.