В прокуратуру подано заявление о подозрении в договорном матче «Урал» – «Терек»

В генеральную прокуратуру подано заявление по матчу 12-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Тереком». Об этом сообщил учредитель юридической компании «Защита» Роман Лалаян.

Заявление связано с подозрением на договорной матч (статья 184 Уголовного кодекса Российской Федерации). Компания просит провести проверку по данному факту обеих команд и игроков.

Напомним, что встреча между «Уралом» и «Тереком» завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. При счете 1:1 коэффициент на победу хозяев составлял 21.00.