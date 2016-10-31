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  • В прокуратуру подано заявление о подозрении в договорном матче «Урал» – «Терек»

В прокуратуру подано заявление о подозрении в договорном матче «Урал» – «Терек»

31 октября 2016, 19:20
15

В генеральную прокуратуру подано заявление по матчу 12-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Тереком». Об этом сообщил учредитель юридической компании «Защита» Роман Лалаян.

Заявление связано с подозрением на договорной матч (статья 184 Уголовного кодекса Российской Федерации). Компания просит провести проверку по данному факту обеих команд и игроков.

Напомним, что встреча между «Уралом» и «Тереком» завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. При счете 1:1 коэффициент на победу хозяев составлял 21.00.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат
Комментарии (15)
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BAIv
1477931015
долги отдали.. Что все забыли ? в прошлом году не получилось, вот и отдали сейчас
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Мясной Упырь
1477931161
уверен что это договорняк
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kanonir24
1477931418
спрашивается нахрена это нужно Тереку в начале сезона?
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Black Giz
1477931882
В прокуратуре сидят и голову ломают: "На кой нам этот геммор?"
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Aztec58
1477932382
Где Терек там завсегда нечисто и нечестно!
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ДЖУZ
1477933976
Алимпаша что ты оправдываешься перед этой гнилью такие как ацтек или рмз, это чушки которые тебе в лицо в жизне ничего не скажут, оставть это говно, чтоб не воняло. Для адекватных болел, если вы пишите что где Терек, там договлрники, хорошо, скажите а с кем договаривается Терек тогда играющий в чемпионате России? Только с командами с России, то есть с командами за которые болеете вы, если следовать вашей логике. Тогда скажите мне одно почему ваши команды продаются как шлюхи? Вы сперва спросите у своих команд продажных, а потом мы обсудим Терек.
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ДЖУZ
1477934267
Алимпаша, ты думаешь для такого говна как РМЗ и Ацтек до Терека дело есть, это не скрывающие себя националисты, это просто вонь народа, которые это вонь за дух нации преподносят. Оставь их
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Nesterenko
1477934685
Понятное дело, столько ляпов идиотских в матче.
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Небесная
1477939460
спартаковские матчи тоже проверить не помешает
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ljrljr0505
1477941099
договорняки с таким счетом не играют. Цепь нелепых случайностей и итог: 1-4.в середине сезона и таким образом долги не отдают. Нечего наводить тень на плетень. Терек по делу выиграл.
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