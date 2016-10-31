Бурлак, Янбаев и Майкон сыграют с первых минут матча «Рубин» – «Локомотив»

Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Локомотивом». Напомним, встреча состоится сегодня на «Казань Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Санчес, Бауэр, Цакташ, М'Вила, Ткачук, Рочина, Канунников, Жонатас.

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Михалик, Янбаев, Коломейцев, И. Денисов, Фернандеш, Майкон, Самедов, Миранчук.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.