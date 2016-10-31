Лапочкин: «В судейской на игре «Терек» – «Рубин» посторонних не было, видео с камер это подтвердит»

Арбитр поединка 11-го тура РФПЛ «Терек» – «Рубин» Сергей Лапочкин опроверг появления посторонних лиц в помещении для судей во время игры грозненцев и казанцев. Сегодня в СМИ появилась информация, согласно которой в судейскую комнату заходил президент чеченского клуба Магомед Даудов.

– В перерыве к нам никто не заходил. Мы спокойно отдыхали. Мои слова легко подтвердить: у «Терека» ультрасовременный стадион, там есть видеокамеры, можно посмотреть видеозапись.

– И в подтрибунных помещениях установлены камеры?

– Да. Внутри судейской посторонних не было. Что происходило снаружи, не знаю.

– А до и после матча?

– До игры, естественно, поздоровались и с генеральным директором «Рубина», и с президентом «Терека». Не более того. А после матча в судейскую заходили начальники обеих команд, они расписались в протоколе и ушли.