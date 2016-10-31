Инспектор матча «Терек» – «Рубин» опроверг слухи о появлении Даудова в судейской комнате

Инспектор матча 12-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Рубином» (3:1) Сергей Зуев заявил, что не наблюдал присутствия президента грозненского клуба Магомеда Даудова в судейской комнате во время игры. Сегодня СМИ сообщили, что глава «Терека» зашел в помещение для арбитров в определенный момент встречи. Напомним, судья поединка Сергей Лапочкин показал красные карточки двум футболистам казанцев – хавбеку Мийо Цакташу и защитнику Карлосу Самбрано.

– Президент «Терека» заходил в судейскую? Да вы что? Никто, никуда не заходил. Что вы имеете в виду?

– Казанское издание «Бизнес Online» написало, что президент «Терека» заходил в судейскую по ходу матча…

– Я спускался на несколько минут в судейскую в перерыве. Ничего подобного я не видел. Никаких посторонних лиц там точно не было.

– Это вы говорить про перерыв?

– Да.

– А по ходу всего матча?

– Я находился на трибуне и просто спускался на несколько минут в раздевалку. Никого там кроме судей не видел.

– А судьи вам что-то говорили?

– Нет, никаких сигналов мне не поступало.