Президент «Терека» посещал судейскую комнату во время игры с «Рубином»

Президент «Терека» Магомед Даудов посещал судейскую комнату во время поединка 11-го тура РФПЛ с «Рубином» (3:1). Напомним, в том матче главный арбитр Сергей Лапочкин показал красные карточки двум футболистам казанцев – хавбеку Мийо Цакташу и защитнику Карлосу Самбрано. Случилось это при счете 1:1.

Стоит отметить, что регламент строго запрещает посторонним лицам находиться в судейской. Помимо этого, поблизости комнаты арбитров также был замечен глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.