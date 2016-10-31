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  • Президент «Терека» посещал судейскую комнату во время игры с «Рубином»

Президент «Терека» посещал судейскую комнату во время игры с «Рубином»

31 октября 2016, 15:02
13

Президент «Терека» Магомед Даудов посещал судейскую комнату во время поединка 11-го тура РФПЛ с «Рубином» (3:1). Напомним, в том матче главный арбитр Сергей Лапочкин показал красные карточки двум футболистам казанцев – хавбеку Мийо Цакташу и защитнику Карлосу Самбрано. Случилось это при счете 1:1.

Стоит отметить, что регламент строго запрещает посторонним лицам находиться в судейской. Помимо этого, поблизости комнаты арбитров также был замечен глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Ахмат
Комментарии (13)
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Тraumtanzеr
1477915446
Дисквалифицировать терек, не первый раз за этим недоклубом такой хвост.
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Тraumtanzеr
1477915861
Дог вчера очевидный был. Плюс до этого судья слили рубин. Рамзан денег не жалеет, точнее аллах.
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Asbjorn
1477916900
Следили,не продажная ли судья
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ttter
1477917519
Бал мерзкой твари
Ответить
С-Пб on-line
1477918437
Микрофон сломался
Ответить
kotmyshka
1477919396
" посещал судейскую комнату ВО ВРЕМЯ ПОЕДИНКА" - и что он там делал, пока все были на поле?
Ответить
Juve1897
1477919547
Вы читать внимательно умеете? Это не вчерашний матч с Уралом, а матч с Рубином, 11 тура. Идиоты!
Ответить
policepnz
1477922200
со стечкином или без вот в чем вопрос))
Ответить
МасСуд
1477928648
Вот болваны......пишете всякую херню... никто никуда не спускался
Ответить
proekt
1477932052
продажная
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