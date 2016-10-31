Президент «Урала» готов запретить футболистам общаться с прессой

Президент «Урала» Григорий Иванов уверен, что шумиха поднята вокруг матча его команды против «Терека» зря. В случае, если подобные обсуждения будут продолжены, то в клубе готовы пойти на полное прекращение общения с прессой как со стороны руководства клуба, так и со стороны футболистов.

«Люди говорят, это же пишут в интернете. Сегодня слушал радио, и там говорят: «странный матч». Ну какой он странный? Говорят, выбил мяч Георгий Чантурия в сторону скамейки запасных и пошел меняться. А ведущий до этого не видел, что он упал и получил травму – у него надрыв мышцы, врачи вышли на поле. А человек по радио совсем иначе все преподносит.

Что им сказать? Вы не соображаете ничего – не говорите это по радио. Если все так будет продолжаться, то мы вообще перестанем всем клубом общаться с прессой, и футболистам запретим. Раз с нами так поступают, то и мы будем также», – заявил Иванов.

Напомним, что матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Терек» закончился со счетом 1:4. У многих вызвал подозрение тот факт, что букмекеры по ходу игры изменили коэффициенты.